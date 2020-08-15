РИАМО – 15 авг. Врачи Щелковского перинатального центра смогли спасти новорожденную с редкой патологией, борьба за жизнь ребенка велась свыше двух месяцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В перинатальный центр поступила беременная пациентка, у которой выявили критическое состояние плода – иммунную водянку. Данная патология обусловлена резус-несовместимостью крови матери и ребенка. Медики сделали экстренное кесарево сечение. Малышка родилась на 30-й неделе.

«Сразу после рождения ребенку провели все необходимые реанимационные мероприятия, направленные на поддержание жизненно важных функций, УЗИ-исследование органов брюшной полости, исследование функции сердца. В экстренном порядке выполнено дренирование брюшной полости, что позволило облегчить функцию дыхания легких», – сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Он уточнил, что около двух часов медики стабилизировали состояние новорожденной. А затем девочку перевели в реанимацию.

«И потянулись долгие дни, недели, месяцы оказания реанимационной помощи. Более двух месяцев специалисты боролись за жизнь малышки», – отметил врач.

Сейчас ребенок и мама чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день малышка находится в отделении патологии новорожденных и готовится к выписке.