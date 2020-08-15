РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Электропоезда на МЦД-2, которые следуют от Подольска до Нахабина, начали движение после сбоя, сообщается в группе «МЦД | Московские центральные диаметры» в соцсети «ВКонтакте».

«Сбой на МЦД-2. В субботу в 15:45 движение на D2 остановлено в связи с поломкой на Москве-Товарной. В 16:05 поезда начали медленное движение от Подольска в сторону Курского вокзала», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется внимательнее следить за изменениями в движении электропоездов.