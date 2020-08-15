РИАМО - 15 авг. В рамках Международного форума «Армия-2020» в Московской области пилотажная группа «Стрижи» порадует зрителей уникальной летной программой, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Впервые в современной истории экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей», - говорится в сообщении.

Летчики выполнят следующие фигуры: «проход», «развороты», «виражи» и «горки» в построении «ромб из девяти самолетов».

В новой программе пилотажной группы будет и соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе восьми экипажей, шестеркой с различными перестроениями в воздухе, а также парный, встречный и одиночный пилотаж.

VI Международный военно-технический форум «Армия -2020» пройдет с 23 по 29 августа на базе подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также будут задействованы более 40 площадок в России. Участие в мероприятии уже подтвердили свыше 70 стран.