РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Подрядная организация установила два новых автобусных павильона в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщается в группе совета депутатов муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты фракции «Единая Россия» Олег Паскарь и Елена Долженко, кураторы партийного проекта «Городская среда» вместе с замначальника территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск Романом Ермаковым проверили ремонт дороги на улице Ихтиманская в микрорайоне Климовск.

«Уже был заменен асфальт от пересечения с улицей Ленина до площади, на которой разворачиваются автобусы. Осталось нанести разметку. Также подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» провела работы по установке двух новых автобусных павильонов. Теперь, в непогоду жители смогут дожидаться своего транспорта, не боясь промокнуть», - говорится в сообщении.