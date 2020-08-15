РИАМО – 15 авг. Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ увеличило объем резервного фонда на 1,8 триллиона рублей, сообщает Nation News.

«Ресурсы из резервного фонда обычно используют в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств. Решение о распределении средств из фонда принимает кабмин», — говорится в сообщении.

Так, средства на поддержку экономики и населения в условиях пандемии коронавируса частично направлялись из этого фонда.