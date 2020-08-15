РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Активисты собрали порядка десяти мешков мусора в рамках субботника у водоема в микрорайоне Силикатная-2 городского округа Подольск, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Михаил Чириков.

«С жителями микрорайона Силикатная-2 провели субботник по очистке водоема с уточками рядом с железнодорожной платформой Силикатная»,- сказал Чириков.

Он отметил, что активисты собрали около водоема не только мусор, но и много деревьев и бревен.

Чириков поблагодарил всех активистов, принявших участие в субботнике.