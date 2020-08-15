РИАМО - 15 авг. На втором Московском центральном диаметре завершили работы по обновлению подвижного состава, до конца 2020 года планируется аналогичную работу провести и на МЦД-1, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Теперь там (на МЦД-2 – ред.) ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас - не больше трех лет», - написал Собянин в Twitter.

Он отметил, что с начала текущего года Центральная пригородная пассажирская компания уже получила 50 вагонов «Иволга». В ближайшее время планируется поставка еще 130. До конца этого года парк поездов и на МЦД-1 тоже будет обновлен.

По его словам, пассажирская инфраструктура станций МЦД соответствует новым стандартам диаметров.

«Построены современные пассажирские терминалы, подземные или надземные переходы через железнодорожные пути с лифтами и эскалаторами, платформы с навесами», - заключил мэр.

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