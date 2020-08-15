РИАМО – 15 авг. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что артист передумал признавать вину в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, так как есть доказательства невиновности артиста, сообщает Nation News.
Изначально после ДТП Ефремов признал вину в аварии, но потом отказался от своих слов.
Пашаев рассказал об этих доказательствах Ефремову, после чего актер отказался признавать вину.
По словам Пашаева, во время признания вины Ефремов был в состоянии шока.
В начале июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.
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