РИАМО – 15 авг. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что артист передумал признавать вину в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, так как есть доказательства невиновности артиста, сообщает Nation News.

Изначально после ДТП Ефремов признал вину в аварии, но потом отказался от своих слов.

«Протокол, в котором Михаил Ефремов полностью признает вину, составили 17 июня, а 22 июня у него (Пашаева – ред.) появились весомые доказательства непричастности подзащитного к гибели рязанца Сергея Захарова», — говорится в сообщении.

Пашаев рассказал об этих доказательствах Ефремову, после чего актер отказался признавать вину.

По словам Пашаева, во время признания вины Ефремов был в состоянии шока.

В начале июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.

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