РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 авг. Более 60 онлайн-мероприятий провели городские учреждения культуры Котельников за неделю, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Учреждения культуры городского округа Котельники входят в обычный режим работы. Но онлайн-мероприятия по-прежнему привлекают жителей города и остаются востребованными.

«Только за прошедшую неделю с 7 по 13 августа в социальных сетях было проведено 61 мероприятие, общий охват которых составил 10692 пользователя. А 29 августа с 12:00 до 18:00 в библиотеках, домах культуры и детской школе искусств пройдет единый областной день открытых дверей учреждений культуры городского округа Котельники», - говорится в сообщении.