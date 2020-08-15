РИАМО – 15 авг. Актер Михаил Ефремов, который ранее был госпитализирован с подозрением на инсульт, вернулся домой после выписки, сообщает Nation News.
Ефремова госпитализировали 11 августа. Его доставили в Боткинскую больницу Москвы прямо из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП.
Пашаев уточнил, что не знает точный диагноз артиста.
В начале июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.
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