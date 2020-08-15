РИАМО – 15 авг. Актер Михаил Ефремов, который ранее был госпитализирован с подозрением на инсульт, вернулся домой после выписки, сообщает Nation News.

Ефремова госпитализировали 11 августа. Его доставили в Боткинскую больницу Москвы прямо из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП.

«Артист в настоящее время находится дома, уведомил правозащитник. (Эльман – ред.) Пашаев добавил, что соответствующую информацию ему подтвердил Ефремов при телефонном разговоре», — говорится в сообщении.

Пашаев уточнил, что не знает точный диагноз артиста.

В начале июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.

Видео госпитализации Ефремова из зала суда>>