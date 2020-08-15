РИАМО – 15 авг. Создана первая партия российской вакцины от Covid-19, получившей название «Спутник V», это раствор для внутримышечного введения, сообщает в субботу РИА Новости.

«Вакцинацию планируют проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве сообщали, что такая схема введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет», — говорится в сообщении.

Вакцину разработал центр Гамалеи, была доказана безопасность и эффективность препарата.

Планируется, что все регионы страны обеспечат вакциной от коронавируса в течение года.

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15 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В субботу в России начали производить первую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V».

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 061 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 695.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.