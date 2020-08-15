РИАМО - 15 авг. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием автобуса на Красноярской улице, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

На Красноярской улице в столице столкнулись легковой автомобиль и автобус маршрута №627. Пострадали водитель автобуса и один человек в легковушке.

«С места происшествия пострадавшего мужчину эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.

На борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.