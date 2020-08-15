РИАМО - 15 авг. С субботы компания «Аэроэкспресс» запускает программу лояльности «Аэроэкспресс ПРИВИЛЕГИЯ», по этой программе пассажиры смогут накапливать баллы, с помощью которых можно будет оплачивать поездки на аэроэкспрессах и получать скидки и подарки у партнеров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Наша первоначальная идея заключалась в создании набора партнерских сервисов и услуг, которые будут полезны авиапассажирам. Но по мере работы над программой мы решили не ограничиваться только партнерами на территории аэропортов и подключить также различные онлайн-сервисы, места развлечений и многое другое», - сказала гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Она добавила, что работа над программой лояльности продолжится и перечень партнеров и предложений будет расширен.

Программа лояльности делится на два уровня - «Аэроэкспресс ПРИВИЛЕГИЯ» и «Аэроэкспресс ПРИВИЛЕГИЯ PREMIUM». На первом уровне все пассажиры могут получать подарки и скидки от партнеров. Чтобы присоединиться к программе, нужно купить билет на аэроэкспресс. Для того, чтобы воспользоваться возможностями программы, нужно предъявить билет партнерам. Так, в рамках программы лояльности можно будет посетить кафе, отели, магазины, парки развлечений и так далее.

На втором уровне можно накапливать баллы за поездки и оплачивать ими билеты на аэроэкспрессы. Для участия в программе «Аэроэкспресс ПРИВИЛЕГИЯ PREMIUM» нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании, поставить отметку в поле согласия на участие в программе и заполнить все поля.

Сейчас на поездки в аэроэкспрессах действует новый единый тариф «Стандарт» стоимостью 300 рублей.

Компания «Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Шереметьево, Домодедово и Внуково.