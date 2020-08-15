РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Шестнадцатилетний подросток попал под поезд при переходе железнодорожных путей на станции Львовская в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Несчастный случай произошел на станции Львовская 13 августа в районе 21:15. По словам очевидца, пассажиры, прибывшие на станцию, начали прыгать с платформы и переходить железнодорожные пути. В этот момент в 300-400 метрах от станции двигался товарный состав. Молодой человек не успел перебежать пути, и его сбил поезд.

«Парню было 16 лет. К сожалению, скорая, которую я вызвал, не успела. И парень погиб за 15 минут до ее приезда», - сказал очевидец.

Как сообщил представитель пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, по данному факту в настоящее время проводят проверку.