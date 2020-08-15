РИАМО - 15 авг. На Красноярской улице в столице столкнулись легковой автомобиль и автобус маршрута №627, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По предварительным данным, водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате в автобусе пострадал водитель, в автомобиле — один пострадавший. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП на Красноярской улице задерживаются автобусы №68, 627, 627к и С7. Их маршруты временно изменили.

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