РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 авг. В подмосковном Красногорске за сутки зафиксировали 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 153 новых случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 141 человек. Выздоровел и выписался 49 381 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 451 (+22)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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15 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В субботу в России начали производить первую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V».

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 061 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 695.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.