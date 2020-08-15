РИАМО - 15 авг. Автомобиль перевернулся на внутренней стороне 92-го километра МКАД в районе Ярославского шоссе, в результате аварии несколько человек пострадали, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Перекрыто движение по левому ряду», — говорится в сообщении.

Из-за аварии движение было затруднено на 4 километра.

Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщала, что на МКАД происходит каждое 10-е в столице ДТП с пострадавшими, а каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на МКАД.