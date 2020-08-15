РИАМО - 15 авг. За минувшие сутки в 24 городских округах Московской области не выявили ни одного нового случая заражения Covid-19, по всему региону за сутки выявили 153 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая инфекции не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Егорьевске, Жуковском, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Пущине, Раменском, Серебряных Прудах, Талдоме, Фрязине, Черноголовке, Шаховской, Электростали.

В Рошале, который входит в городской округ Шатура, также не выявили за сутки новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявили в Красногорске (22) и Балашихе (12). Также по девять новых случаев зарегистрировали в Зарайске, Коломне, восемь – в Воскресенске, семь – в Домодедове, по шесть – в Наро-Фоминске, Одинцове, по пять - в Люберцах, Солнечногорске, Щелкове.

По четыре новых случая выявили в Дмитрове, Долгопрудном, Краснознаменске, Мытищах, Подольске, Рузе, по три – в Ленинском округе, Истре, Сергиевом Посаде, Пушкине, Шатуре.

По два случая инфицирования выявили в Богородском округе, Ивантеевке, Можайске, Орехово-Зуеве, по одному - в Дубне, Клину, Королеве, Лобне, Луховицах, Протвине, Реутове, Серпухове, Ступине, Химках, Чехове и Электрогорске.

С начала пандемии в регионе был подтвержден 65 781 случай заболевания, умер 1141 пациент, выздоровел и выписался 49 381 человек.

В статистике учитываются люди, которые сдали тест на коронавирус в Московской области, а также те, кто указал в графе «Фактическое место проживания» один из городских округов региона.

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15 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В субботу в России начали производить первую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V».

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 061 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 695.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.