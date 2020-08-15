РИАМО - 15 авг. Для учеников столичных школ в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) подготовили подборку лучших приложения по археологии, ее приурочили к профессиональному празднику, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Археология - наука, напрямую соприкасающаяся с историей. Во многом благодаря ей мы знаем о жизни наших предков с самых ранних времен. 15 августа археологи отмечают профессиональный праздник, ставший в некоторых странах государственным», - говорится в сообщении.

В библиотеке МЭШ к празднику разместили сюжет об обновленной экспозиции музея археологии столицы, который недавно открылся после проведения реставрационных работ.

Урок «Подводная археология» расскажет школьникам о том, как специалисты исследуют затопленные памятники истории и культуры.

Из урока «Науки - помощницы истории» можно узнать, на какие этапы разбивается работа археологов и в чем состоит основная тяжесть их деятельности.

Всего в библиотеке МЭШ можно найти около 47 тысяч сценариев уроков, более 1,8 тысячи электронных учебников и пособий, свыше 117 тысяч образовательных интерактивных приложений и многое другое.