РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Власти подмосковного Подольска выставили на торги территорию в селе Красная Пахра в новой Москве под строительство многоквартирного дома, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Подольск информирует о том, что в соответствии с решением совета депутатов округа в настоящее время на торги выставлен следующий объект муниципального имущества: объект незавершенного строительства в Москве (поселение Краснопахорское, село Красная Пахра), категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства муниципального многоквартирного жилого дома», - говорится в сообщении.

Справочную информацию можно получить по телефону: 8(496)754-49-60.

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