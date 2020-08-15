РИАМО - 15 авг. В Московской области за минувшие сутки выявили 153 новых случая коронавирусной инфекции, за все время выявили 65 781 случай заражения, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.

За время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавируса 49 381 пациента.

В регионе полностью освободили все обсерваторы, которые 4,5 месяца принимали людей, прибывших в РФ из-за границы. С апреля они приняли около 11,4 тысячи человек.

В общественных местах и транспорте Подмосковья необходимо соблюдать масочный режим.

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15 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В субботу в России начали производить первую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V».

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 061 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 695.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.