РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Более 50 любителей велоспорта приняли участие в очередном турнире серии гонок Redbikecup у деревни Бородино в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

У деревни Бородино в субботу прошел восьмой этап любительской серии велогонок Redbikecup на кубок клуба redBike. Участникам предстояло за 100 минут проехать наибольшее количество кругов по трассе, протяженностью около 8 километров.

«Трасса проходит по лесу, полям и другому бездорожью. Всего в гонке приняло участие свыше 50 человек из Москвы, Лыткарина, Орла, Клина, Балашихи, Екатеринбурга и других городов. Всего планировалось провести соревнования на кубок клуба redBike в 10 этапов, но из-за пандемии, фактически, это третья гонка. По итогам каждого этапа участникам начисляются очки, а на финале все они суммируются и выявляются победители и призеры. Ожидается, что финал серии гонок пройдет в текущем году в Лыткарине», - сказал организатор соревнований Дмитрий Суровцев.

Он добавил, что в текущем году данным соревнованиям исполнится 20 лет. Организатором является любительский велосипедный клуб redBike.