РИАМО - 15 авг. Полицейские и представители управления ФСБ России по столице и Московской области пресекли канал вывода денежных средств за рубеж по исполнительным производствам, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы «пострадавшей» фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что затем по исполнительному производству деньги списывались со счета должника на счет ФССП. Потом истец предоставлял заявление о перечислении денег на счет организации, которая зарегистрирована за границей. С помощью этой схемы за границу незаконно выводились миллиарды рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Волк уточнила, что в офисах и жилье фигурантов дела провели свыше 50 обысков. Были изъяты электронные ключи системы «банк-клиент», печати более чем 200 юридических лиц, документы и другие предметы в качестве доказательств.

Двух участников группы отправили под домашний арест, с еще двоих взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.