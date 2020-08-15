РИАМО - 15 авг. Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму российской актрисе театра и кино Екатерине Васильевой, которая в субботу отмечает день рождения, сообщает Газета.ru.

Он отметил самобытный талант артистки, а также ее особую внутреннюю силу, благодаря которым Васильева сумела завоевать любовь зрителей.

«Ваш творческий путь отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ, которые обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство и всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны», — говорится в поздравительной телеграмме.

Васильева родилась в 1945 году. Она является народной артисткой РСФСР. Васильева сыграла роли более чем в 100 фильмах, среди которых — «Звонят, откройте дверь», «Сюжет для небольшого рассказа», «Вас вызывает Таймыр», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо» и другие. Также актриса играла на сценах МХАТ, театра на Таганке, «Современника» и так далее.