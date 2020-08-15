РИАМО - 15 авг. В частном доме в СНТ «Экономист» в Наро-Фоминском городском округе произошел пожар, на месте работали 11 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:10 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали три единицы техники и 11 человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 33 пожара, было спасено пять человек. Тушили возгорания 291 человек и 83 единицы техники.