РИАМО - 15 авг. Проверки по контролю соблюдения мер санитарной безопасности с начала мая провели на 1363 объектах столицы, нарушения выявили на 1145 объектах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В ходе проверок чаще всего нарушения отмечались на объектах торговли, промышленных объектах, объектах транспорта, общественного питания.

«По-прежнему основными нарушениями при осуществлении деятельности являются несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Руководителями объектов не организован «входной фильтр» с целью выявления и отстранения от работы сотрудников с признаками простудных заболеваний, термометрия», - говорится в сообщении.

Также нет контроля за соблюдением социальной дистанции, запаса моющих и дезинфицирующих средств, масок, перчаток, мыла и так далее.

По фактам нарушений составлено 1396 протоколов об административных правонарушениях, по 1282 протоколам вынесены постановления о штрафе. Общая сумма наложенных штрафов составила около 13,3 миллиона рублей. Выданы предписания об устранении нарушений и установлен контроль за их исполнением.

Обращения о невыполнении противоэпидемических мероприятий в организациях торговли, предприятиях, оказывающих различные услуги, информацию о нарушениях можно сообщать на сайте управления в разделе «Прием обращений граждан».

Также по будням работает горячая линия 8-495-785-37-41, добавочный 1. Операторы принимают звонки с 09:00 до 16:45.

С начала пандемии в городе зафиксировали 251 686 случаев Covid-19.

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- За сутки в России зарегистрировали 5 061 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 695.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

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