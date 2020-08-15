РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 авг. В чемпионате по пляжному волейболу на Кореневском карьере подмосковных Люберец в субботу участвуют 50 команд из разных регионов, сообщил председатель федерации горокруга по волейболу Владимир Майоров.

«Сегодня 50 команд посетят турнир, они все из разных регионов. На этой площадке мы собираемся впервые. У нас будет три призовых места. Победители получат памятные призы, кубки и медали», - сказал Майоров.

По его словам, пляжный волейбол проходит в трех номинациях: мужская, женская и микс.

«Здесь, на карьере, такая прекрасная зона отдыха, мы с моими коллегами стремимся это место обустроить. Сегодня и завтра здесь пройдут мероприятия - пляжный волейбол, для этого созданы на карьере все условия. Я хочу пожелать вам здоровья и благополучия, занимайтесь спортом», - отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.