РИАМО - 15 авг. После отключения котельных в ряде муниципалитетов Подмосковья за долги предприятий перед поставщиками ресурсов было принято решение восстановить горячее водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Подача горячей воды возобновлена в городских округах Одинцовский, Пушкинский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Красногорск, Павловский Посад, Озеры, Молодежный, Щелково, Электросталь, Егорьевск, Истра, Балашиха, Дмитровский, Волоколамский, Солнечногорск, Ивантеевка, Орехово-Зуевский.

«Местные власти дали гарантии оплаты, составили графики погашения долга. Пломбы с газопроводов, снабжающих котельные, сняты, электроснабжение возобновлено. Проблемы с отключенными за долги котельными остаются в Солнечногорске и Воскресенске и находятся на контроле министерства», - говорится в сообщении.

«Министерством энергетики региона принимаются меры по налаживанию платежной дисциплины, графики по закрытию задолженностей составлены в муниципалитетах. Работа котельных, отключенных за долги в ряде округов, будет восстановлена», - отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он подчеркнул, что до начала отопительного сезона остается совсем немного времени. Подмосковье должно качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон.

Необходимость соблюдения платежной дисциплины важна как для предприятий, так и для населения. Долги жителей тянут за собой рост долга предприятий, что влечет за собой высокую вероятность отключений.