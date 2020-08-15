РИАМО – 15 авг. В субботу в России начали производить первую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», ориентироваться при изготовлении вакцины будут на внутренний рынок, сообщает kp.ru.

«Препарат разработан центром Гамалеи и прошел испытания на добровольцах, доказана эффективность и безопасность препарата. Но проверка продолжится в рамках третьего этапа исследований», — говорится в сообщении.

Этот этап испытаний пройдет амбулаторно: люди пройдут вакцинацию и отправятся домой, через 21 день будет проведена проверка на антитела. После этого будет вторая прививка, и через три недели снова испытуемых проверят на антитела.

Планируется, что все субъекты РФ обеспечат вакциной в течение года. В то же время ведутся переговоры с другими странами по поводу предоставления им вакцины.

Планируется, что к концу 2020 – началу 2021 года РФ будет производить 5 миллионов доз вакцины в месяц.

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Текстовая трансляция

15 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В субботу в России начали производить первую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V».

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 061 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 695.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.