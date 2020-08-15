РИАМО - 15 авг. Следователи организовали проведение доследственной проверки по факту гибели двух женщин при пожаре в частном доме в поселке Радовицкий городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления СК РФ по Московской области.

В поселке Радовицкий произошло возгорание в частном доме, площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела 62-летней хозяйки дома и неустановленной женщины.

«По предварительным данным, погибшая злоупотребляла спиртными напитками. Причиной пожара, по данным эксперта, могло послужить неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Специалисты принимают меры к установлению личности второй погибшей женщины. Также проводится комплекс необходимых мероприятий, который направлен на установление причин и обстоятельств трагедии.

По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.