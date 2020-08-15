РИАМО - 15 авг. В столице продолжается комплексное освоение территорий, в городе все больше появляется новых школ, детских садов, физкультурных комплексов, до конца 2022 года запланировано строительство 266 социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Из примеров, что уже готово: в августе завершилось строительство школы на 1,1 тысячи учащихся в ЖК «Бунинские Луга» вблизи деревни Столбово поселения Сосенское и получено разрешение на ввод. Это образовательный комплекс, включающий также детский сад на 150 мест», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что из объектов здравоохранения завершено строительство поликлиники в Щербинке. Там будут открыты детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое на 520 посещений.

«Они изолированы друг от друга, имеют отдельные входы. Это исключает пересечение пациентов», - отметил Бочкарев.

В новой поликлинике будут работать отделение медицинской профилактики, терапевтическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар на 10 коек, а также отделение реабилитации с залом лечебной физкультуры, массажным кабинетом и кабинетом ингаляционной терапии.

В детское отделение войдут кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, невролога, блок кабинетов функциональной диагностики и физиотерапевтический блок.