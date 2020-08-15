РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 авг. Готовность Котельников к отопительному сезону почти на 20% превышает плановое задание, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В городском округе Жуковский состоялось выездное кустовое совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

«На совещании было отмечено, что в Котельниках на 100% подготовлены котельные, на 76,6% тепловые сети, на 76,1% водопроводные сети, на 72,8% канализационные сети, на 70,5% жилищный фонд. Общий процент готовности – 79,2%, это на 19,2% больше планового задания», – говорится в сообщении.

Подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается и должна быть завершена до 15 сентября.