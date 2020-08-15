РИАМО - 15 авг. Видный советский партийный и российский общественный руководитель в Московской области, прошедший путь от заводского рабочего до первого заместителя министра промышленности правительства Подмосковья, Евгений Усков отмечает в субботу свой 79-й день рождения.

Усков родился 15 августа 1941 года в деревне Каменская Егорьевского района Московской области. Он окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «инженер-механик» в 1972 году, межотраслевой институт повышения квалификации Государственной академии управления имени Г.К. Орджоникидзе в 1991 году.

Более 50 лет Усков проработал в Московской области, в том числе свыше 30 лет – на руководящих должностях.

Трудовую деятельность он начал токарем Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец» в 1958 году, затем работал инженером-технологом на этом заводе. В 1964-1966 годах он проходил срочную службу в Советской армии.

С 1966 по 1975 годы трудился инженером-технологом, начальником технологической лаборатории, начальником инструментального цеха Егорьевского станкостроительного завода.

С 1975 по 1980 годы был заместителем председателя заводского комитета профсоюзов, затем – секретарем партийного комитета Егорьевского станкостроительного завода. Депутат двух созывов егорьевского городского совета народных депутатов.

Также он трудился инструктором отдела промышленности Московского комитета КПСС, начальником отдела плановой комиссии Мособлисполкома, заместителем председателя плановой комиссии Мособлисполкома, заместителем председателя комитета по экономике Мособлисполкома.

С 1991 по 1998 год работал на должностях заместителя председателя, председателя комитета по экономике Мособлисполкома, председателя комитета по экономике администрации Московской области.

С 1998 по 2004 годы был первым заместителем министра промышленности правительства Московской области.

Сейчас Усков является советником председателя Московского областного союза промышленников и предпринимателей.

Усков награжден орденом Почета, медалями, высшими областными наградами. Заслуженный экономист РФ, почетный машиностроитель РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 2 декабря 2010 года №152-ПГ Ускову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».