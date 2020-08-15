РИАМО - 15 авг. На данный момент в столице в процессе расселения находится почти 160 домов, с начала программы реновации в новые квартиры переехали почти 19 тысяч горожан, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня в процессе расселения находятся 157 старых домов, из них 27 домов полностью расселены и снесены. В новые квартиры уже переехали почти 19 тысяч москвичей. До конца этого года жители еще 85 домов начнут переселение», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что для реализации программы реновации подобраны 453 стартовые площадки общей площадью семь миллионов квадратных метров.

Программа реновации в Москве будет завершена в срок - до 2032 года.

Программу реновации в городе утвердили в 2017 году. Она затронет свыше 1 миллиона москвичей, для ее реализации сформирован перечень, куда включены 453 стартовые площадки.