РИАМО - 15 авг. В Москве начали строительство новой пересадки со станции метро «Каховская» на «Севастопольскую», сейчас на «Каховской» реконструируют верхнее строение путей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Начато строительство дополнительной пересадки. Она позволит пропускать больший пассажиропоток. Так как в дальнейшем участок будет в составе Большой кольцевой линии», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на данный момент на «Каховской» выполняются работы по реконструкции верхнего строения путей. Также меняются системы энергоснабжения. Открыть станцию планируется в 2021 году.

Станции «Варшавская», «Каховская» и «Каширская» Каховской линии метро закрыли в 2019 году для реконструкции и интеграции в Большую кольцевую линию Московского метрополитена.