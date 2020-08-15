РИАМО – 15 авг. В Москве за сутки выявлено 695 новых случаев заражения коронавируса, среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в городе сократился на 25,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает оперштаб столицы.

«54,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,2% – от 46 до 65 лет, 7,6% – от 66 до 79 лет, еще 3,9% – старше 80 лет. Также 6,8% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Все новые пациенты и те люди, которые близко контактировали с ними, находятся под наблюдением столичных врачей.

В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 за последние две недели равен 0,28%. По критериям Роспотребнадзора, если данный показатель меньше единицы, то это свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации.

Несмотря на выросший охват тестирований жителей столицы на коронавирус, количество новых случаев в мегаполисе остается на низком уровне.

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Текстовая трансляция

15 АВГУСТА

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За последние сутки в столице выявили 695 случаев заражения коронавирусом, за весь период в городе выявили 251 686 случаев Covid-19.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.