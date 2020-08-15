РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали школьные принадлежности многодетной семье из Серпухова, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях волонтеры движения выехали в Серпухов, чтобы навестить дружную семью подопечных – Антонину и Алексея, которые растят пятерых веселых, активных и жизнерадостных детей. Понимая, как тяжело семье сейчас вырваться в Подольск, (а скоро еще и школа), мы поехали сами с дружеским визитом и гуманитарной помощью. Собрали продукты, школьные принадлежности, книги (дети очень любознательные), вещи», – говорится в сообщении.

Также многодетной семье волонтеры вручили призы за участие в благотворительном онлайн-марафоне «Добрый июнь», который проводили для маленькой подольчанки Полины Кузнецовой. В ответ дети передали Полине валеночки с вышивкой ручной работы.