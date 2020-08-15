РИАМО - 15 авг. За последние девять лет в Москве проходили обнаружили порядка 45 тысяч артефактов, только за 2019 год было обнаружено более 10 тысяч предметов старины, в текущем году в городе раскопки ведутся примерно на 200 площадках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Культурный слой города местами превышает 10 метров, поэтому археологам удается отыскать артефакты с историей.

«На Гоголевском бульваре в раскопках найдена уникальная изразцовая коллекция с изображениями звериных и человеческих фигур, античных персонажей и библейских сюжетов. Еще здесь нашли предметы вооружения, это неслучайно — по бульварам проходили оборонительные стены Белого города», - сказал заместитель гендиректора компании «Археологические изыскания в строительстве» Владимир Беркович.

Еще почти тысячу артефактов нашли на территории бывшего Воспитательного дома в Китайгородском проезде. Это одно из немногих зданий в Москве, которое не пострадало при пожаре 1812 года. В ближайшие годы начнутся работы по его реставрации.

По словам Берковича, в мегаполисе археологические раскопки могут вести круглый год. При теплой погоде на месте раскопок строится навес от дождя, а в морозы над раскопами устанавливают павильоны.