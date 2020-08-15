РИАМО - 15 авг. За последние сутки в столице выявили 695 случаев заражения коронавирусом, за весь период в городе выявили 251 686 случаев Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы.

На территории России за сутки зафиксировали 5061 новый случай Covid-19. 26,7% новых заболевших не имели никаких проявлений инфицирования. Также 119 человек умерли, 6447 пациентов выздоровели.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Москве скончались 4645 пациентов с коронавирусом, врачи вылечили 196 098 человек.

В столице отменили почти все ограничения, которые ранее вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции. На сегодняшний день горожанам необходимо носить защитные маски в общественных местах и транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 АВГУСТА

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За последние сутки в столице выявили 695 случаев заражения коронавирусом, за весь период в городе выявили 251 686 случаев Covid-19.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.