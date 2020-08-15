РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Почти двухкилометровая пробка образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в субботу утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:18 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Толбинское кладбище. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также заторы наблюдаются в центре Подольска на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспекте Ленина и других.