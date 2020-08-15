РИАМО - 15 авг. На платформе #Москвастобой в разделе «Бег» появились новые истории и авторские маршруты, своими советам с любителями поделились тренеры и профессиональные бегуны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Своим опытом поделился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он занимается легкой атлетикой с 14 лет, регулярно участвует в марафонах и считает бег своим основным видом спорта. Сергей Кузнецов уверен: серьезный подход к бегу требует занятий со специалистом, а для начинающих важны общая физическая подготовка и грамотное восстановление после тренировок», - говорится в сообщении.

Директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров дал начинающим спортсменам советы о том, как сделать беговую прогулку максимально комфортной. Сам Комиссаров - участник одного из 20 самых экстремальных забегов мира - Байкальского ледового марафона.

Также на платформе можно найти идеи фитнес-тренера и чемпионки соревнований по бодибилдингу Виктории Киселевой, спортивного фотографа Екатерины Зыковой, IT-специалиста Людмилы Васютиной и тренера Марии Лыжиной.

Они рассказали о любимых беговых маршрутах по Москве, дали рекомендации по постановке техники бега и другие полезные советы начинающим бегунам.