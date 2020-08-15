РИАМО - 15 авг. С 15 августа в московском парке «Сокольники» открылся Сиреневый сад, его история насчитывает более 60 лет, с лета 2019 года он был закрыт на ремонт, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
После ремонта сад разделен на функциональные части: входную зону, зону семейного отдыха, зону отдыха на траве и зону арт-пространств. В дальнейшем откроется еще одна зона, в которой будут проводиться торжественные мероприятия.
Во время работ в саду высадили 16 деревьев и 327 кустарников, а ботаническая коллекция пополнилась новыми экспонатами. Также были отремонтированы дорожки и тропинки. Чтобы дорожки не затапливало, специалисты изменили их уклон, сделали водоотводные лотки.
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