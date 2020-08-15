РИАМО - 15 авг. За прошедшие сутки неизвестные сообщили о минировании на территории Подмосковья двух аэропортов, четырех торговых центров, а также магазинов «Ашан» «Перекресток» и «Лента», сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«14 августа поступила информация об анонимных сообщениях с угрозой минирования следующих объектов: аэропорты Шереметьево и Домодедово. Аэропорты работают в штатном режиме, введен режим «Аноним». Усилены меры безопасности», - говорится в сообщении.

Кроме того, неизвестные сообщили о минировании торговых центров «РИО» в Коломне, «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД, Vegas в Ленинском городском округе и «МЕГА Белая Дача» в городском округе Котельники.

Также сообщения с угрозами поступили в 47 магазинов «Ашан», 120 магазинов «Перекресток» и 40 гипермаркетов «Лента».

Для проверки всех сообщений привлекли более 1 тысячи человек и свыше 350 единиц техники.