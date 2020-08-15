РИАМО - 15 авг. Под утро в субботу температура в столице сильно понизилась, эта ночь стала самой холодной с начала августа в городе, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На ВДНХ и МГУ минимальная температура составила 9,3 градуса, на Балчуге было 12,3 градуса», - говорится в сообщении.

Подобная холодная ночь в регионе была 27 июля, тогда столбики термометров опустились до 8,8 градуса. А самой холодной ночью текущего лета на сегодняшний день остается ночь 1 июня, тогда температура была плюс 8 градусов.

Ночь на воскресенье в мегаполисе прогнозируется более холодной. Но затем в город с южным ветром вернется летнее тепло, и ночью температура будет выше плюс 12 градусов.