РИАМО - 15 авг. В поселке Радовицкий городского округа Шатура произошло возгорание в частном доме, площадь пожара составила 200 квадратных метров, в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



«В 20:43 14 августа поступило сообщение о возгорании в частном одноэтажном деревянно-рубленном доме. В 21:16 – локализация пожара на площади 200 квадратных метров. В 22:42 – обнаружение двух тел погибших», - говорится в сообщении.

Полностью ликвидировать пожар в частном доме удалось в 01:16 субботы.

За минувшие сутки в Московской области произошло 33 пожара, было спасено пять человек. Тушили возгорания 291 человек и 83 единицы техники.