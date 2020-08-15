РИАМО - 15 авг. Московские предприниматели станут участниками IDRF-Fest – первого Всероссийского онлайн-фестиваля шопинга, который будет проходить с 22 по 23 августа, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Это новый, предполагающий максимальную вовлеченность формат торговли. Предприниматели не просто соберут онлайн-витрину с разными товарами и будут ждать продаж, они расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами и дадут полезные советы», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Общение аудитории и производителей будет происходить в прямом эфире с помощью специализированной цифровой платформы. Гости фестиваля смогут купить товары со скидкой до 70%.

Онлайн-торговля является одним из направлений поддержки малого и среднего бизнеса в столице. До 28 августа в Москве проходит прием заявок на субсидию, компенсирующую часть расходов на продвижение продукции через маркетплейсы. С помощью нее можно вернуть до половины процентов комиссии, которую берут торговые интернет-площадки.