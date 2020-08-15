РИАМО - 15 авг. В столице за минувшие сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию, сообщает московский оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от инфекции. В первую очередь проведут вакцинацию медиков и педагогов.

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15 АВГУСТА

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За последние сутки в столице выявили 695 случаев заражения коронавирусом, за весь период в городе выявили 251 686 случаев Covid-19.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.