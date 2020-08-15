РИАМО - 15 авг. Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 196 098», - сказала Ракова.

После проведенного лечения от коронавируса медики делают специальные исследования, которые подтверждают отсутствие в организме инфекции.

Горожане, которые уже переболели Covid-19, могут стать донорами плазмы, которую используют в лечении, или социальным волонтером, чтобы помочь тем заболевшим, которые лечатся от коронавируса дома.

По данным вопросам можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Она работает каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

15 АВГУСТА

- В Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции 156 человек за сутки, всего в регионе вылечили свыше 49,3 тысячи человек.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц в Москве сократился на 25,4%.

- За последние сутки в столице выявили 695 случаев заражения коронавирусом, за весь период в городе выявили 251 686 случаев Covid-19.

- Жителей России могут полностью обеспечить вакциной от Covid‑19 за 1 год. Первую вакцину планируют поставить в 10–15 российских регионов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили кооронавирусную инфекцию и пневмонию. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе скончались 4645 человек с коронавирусом.

- Столичные врачи вылечили еще 1275 пациентов после прохождения лечения от Covid-19, всего в городе выздоровели после болезни свыше 196 тысяч человек.