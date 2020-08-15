РИАМО - 15 авг. Увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом отметили в столице, в связи с этим кампанию по вакцинации в городе необходимо начать раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы уже сегодня видим рост ОРВИ и гриппа и, частично, даже пневмоний – не коронавирусных, а обычных. И, конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст. Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что по рекомендации Роспотребнадзора в столице пациенты с похожими симптомами, будут разделяться на разные потоки, чтобы не допустить смешивания больных.