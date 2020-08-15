РИАМО - 15 авг. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«15 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области - 15-20. Ветер северо-западного направления 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для людей с хроническими заболеваниями и страдающих повышенной метеочувствительностью нехарактерная для летнего месяца погода может негативно влиять на общее самочувствие.

Остро на такую погоду могут отреагировать лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, психо-эмоциональными и вегетативными расстройствами. Эти ответные реакции чаще всего проходят без последствий при установлении благоприятной погоды.